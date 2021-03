Bijzondere kerk aan de Draaiweg in Utrecht staat te koop

De Sint-Joseph kerk aan de Draaiweg in Utrecht staat te koop. Een unieke opdracht, zo noemt de makelaar de verkoop van het neogotische gebouw.

De Sint-Joseph is in 1901 gebouwd nadat de groei van de Vogelenbuurt en Lauwerecht de vraag naar een plek voor religieuze samenkomsten vergrootte. De kerk stond toen nog aan de rand van de stad en ligt tegenwoordig in de Staatsliedenbuurt op de grens met Tuinwijk.

Molenbeek Makelaars: “Voor ons is dit ook een bijzonder object om te verkopen.” Recent verkocht de makelaar nog de Thomaskerk in Zeist. “Maar dat was een jaren 60 kerk. Zo’n neogotisch gebouw als dit komt niet vaak voorbij. Een unieke opdracht.” De verkoop gebeurt via inschrijving.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Maar wat moet een koper met een kerk, in tijden dat het kerkbezoek juist afneemt? Het gebouw is bestemd voor maatschappelijk religieus gebruik. Als een koper er andere plannen mee heeft dan moet hij in gesprek met de gemeente en omgeving om het bestemmingsplan aan te passen.

Bijzonder ontwerp

De Sint Joseph, gewijd aan Jozef van Nazareth is ontworpen door Gerardus Adrianus Ebbers, een leerling van de Duitse architect Alfred Tepe. Tepe was lid van de het Bernulphusgilde, een gilde waarin de neogotische of Utrechtse School centraal stond.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het interieur van deze neogotische kerk is ontworpen door door Otto Mengelberg en zijn zoon. Mengelberg was gespecialiseerd in gebrandschilderd glas en werkte onder andere aan de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Het orgel dat in de kerk staat, is een Rijksmonument en is overigens een stuk ouder dan het gebouw. Het instrument werd namelijk in eerste instantie gebouwd voor de Johanneskirche in Barmen (Duitsland) in 1792. In 1920 werd het gekocht door de Utrechtse parochie.

Tekst gaat verder onder afbeelding

In het interieur van de St. Joseph zijn veel versieringen en markante beelden te vinden. Zo beschikt de kerk over een bijzonder uitgevoerde lambrisering, kerkbanken en zijaltaren die vervaardigd zijn door de Utrechtse kunstenaar Uiterwaal en zijn aangebracht ter viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk.