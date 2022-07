Bijzondere operatie: 6.300 kilo zware magneet met kraan in operatiekamer WKZ in Utrecht geplaatst

Een 6.300 kilo zware magneet is dinsdagochtend met een grote kraan opgetakeld en door een gat geschoven in de gevel van de nieuwe operatiekamer van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). De operatiekamer wordt naar verwachting dit najaar in gebruik genomen en is bijzonder omdat er maar weinig van zijn op de wereld. De magneet is onderdeel van een MRI-scan die in de operatiekamer komt te staan.

De zogeheten ‘inter-operatieve MRI operatiekamer’ wordt gebruikt voor operaties om tumoren uit de hersenen te verwijderen. Met een MRI-scan in de operatiekamer kunnen tijdens de operatie nieuwe scans worden gemaakt van het gedeelte van de hersenen waarin geopereerd wordt. Hierdoor kunnen de chirurgen tijdens het opereren zien hoe groot de tumor nog is. Zo kunnen ze veiliger en nauwkeuriger opereren.

De bouw van de operatiekamer is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Het Prinses Máxima Centrum richt zich de komende jaren op neuro-oncologie, het bestrijden van tumoren in de hersenen. Het centrum heeft echter geen eigen operatiefaciliteiten en maakt daarom gebruik van operatiekamers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

In juni vorig jaar werd gestart met de bouw van de operatiekamer op het terrein vlak bij de grote brug die het Prinses Máxima Centrum en het WKZ met elkaar verbindt. De operatiekamer is als het ware tussen twee uitbouwen van het WKZ geplaatst en sluit aan op de huidige operatiekamers. Naar verwachting wordt de operatiekamer in het najaar officieel in gebruik genomen. Volgens het UMC zijn er wereldwijd maar enkele plekken waar een MRI in combinatie met een operatiekamer wordt gebruikt.