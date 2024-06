‘Bijzondere samenloop van omstandigheden’ is oorzaak van dood honderden vissen in wateren bij Utrecht

Een bijzondere samenloop van omstandigheden heeft geleid tot de dood van honderden vissen in de Kromme Rijn, die van Wijk bij Duurstede naar Utrecht stroomt, en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Vooral de vele regenval in het voorjaar speelt een rol.

Eind mei werden er in de Kromme Rijn, de Hollandsche IJssel en de Cothergrift tussen de 600 en 800 dode vissen aangetroffen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) meldde al snel dat uit metingen was gebleken dat het zuurstofgehalte in de wateren lager was dan gebruikelijk, maar er werd nog onderzoek gedaan naar hoe dat precies kwam.

Nu blijkt dus uit verdere metingen van het HDSR dat de oorzaak van de vissterfte een samenloop van omstandigheden is. Het waterschap concludeert dat er veel dood organisch materiaal in het water zat. Dit organisch materiaal zorgde ervoor dat er minder zuurstof in het water zat dan normaal. Het is volgens het waterschap niet helemaal duidelijk waar dat materiaal vandaan is gekomen, maar er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen.

Nat voorjaar

Het voorjaar was nat, waardoor de bodem helemaal verzadigd was. De regen die daar eind mei nog bij kwam, kon niet meer in de bodem worden opgenomen en is daardoor versneld afgevoerd. Zo kwam er ‘uitzonderlijk veel water’ in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel terecht, wat leidde tot extra omwoeling van de bodem.

Ook zijn er een aantal riooloverstorten in werking getreden. Dat zorgt ervoor dat overtollig regenwater wordt afgevoerd en voorkomt wateroverlast, maar neemt ook organisch materiaal mee.

Tot slot speelt volgens het HDSR mee dat er in het voorjaar nog relatief weinig waterplanten in de watergangen zitten. Die zorgen voor zuurstof in het water.

‘Veel geleerd’

De afgelopen dagen is de situatie in de wateren weer verbeterd. Het waterschap heeft vers zuurstofrijk water aangevoerd, waarmee het watersysteem is doorgespoeld. De zuurstofgehaltes zijn daardoor gestegen en er zijn bij het waterschap geen nieuwe meldingen van dode vissen binnengekomen.

“Er is veel geleerd over hoe het watersysteem in deze kletsnatte omstandigheden in deze tijd van het jaar reageert”, laat het HDSR weten. “Het waterschap gaat aanvullende onderzoeken uitvoeren. Doel hiervan is om in de toekomst beter te kunnen inspelen op deze omstandigheden en preventieve maatregelen te nemen om vissterfte waar mogelijk te voorkomen.”