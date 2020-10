Bijzondere videobeelden in kleur van Utrecht in 1917

Op Youtube zijn bijzondere videobeelden gepubliceerd van Utrecht in het jaar 1917. De oorspronkelijk zwart-wit beelden zijn met behulp van software ingekleurd.

De video komt uit het archief van Beeld en Geluid. De beelden zijn door ‘Rick’ op zijn Youtube-account geplaatst. De video is gestabiliseerd, de snelheid is gecorrigeerd, contrast is aangepast en door middel van software zijn de beelden ingekleurd.

Op de video is onder meer het Vredenburg te zien, de oude tram, de Kanaalstraat, Oudegracht en de Domtoren.