Binkgeld biedt financiële hulp aan inwoners met ‘Utrechtse euro’

Stichting FairSpirit, die zich richt op het bestrijden van armoede, komt met een nieuw sociaal initiatief: Binkgeld. Deelnemers kunnen hier terecht voor financiële steun, door maandelijks ‘Utrechtse euro’s’ te ontvangen. De lokale munt is inzetbaar bij ruim 180 Utrechtse ondernemers, wat mensen meer financiële ruimte geeft en de lokale economie stimuleert.

Net als bij de Voedselbank en de Kledingbank kunnen Utrechters die weinig te besteden hebben bij Binkgeld terecht voor steun. Het verschil is alleen dat je bij dit initiatief steun ontvangt in de vorm van geld, en hierdoor zelf kunt kiezen waaraan je het besteedt: eten, kleding of een andere dringende behoefte.

Han Hegeman, voorzitter van Stichting FairSpirit, benadrukt dat deze vorm van steun veel keuzeruimte aan de deelnemers geeft. “Wij willen mensen echt de ruimte geven om te kiezen wat voor hen telt – zonder betutteling en zonder voorwaarden.” Daarnaast laat hij weten dat het, los van de directe financiële steun aan deelnemers, ook de lokale economie van de stad stimuleert. “Iedere Utrechtse euro die wordt uitgegeven, blijft in de stad”, aldus de voorzitter.

Utrechtse euro

Vanaf dinsdag 4 november kunnen bewoners van Utrecht zich aanmelden. Uit alle inschrijvingen worden in totaal drie deelnemers geloot, die gedurende twee maanden elke dag twee Utrechtse euro ontvangen. Dit ‘geld’ is bruikbaar bij ruim 180 Utrechtse ondernemers. Onder meer Café Domkop, Stichting LunchMaatjes en biologische supermarkt Odin doen mee. Om met de Utrechtse euro te kunnen betalen, krijgen de deelnemers een eigen rekening en een app, waardoor het betalen vergelijkbaar gaat met een gewone bankrekening.

Aanmelden voor Binkgeld kan hier.