Binnen één dag 30.000 euro opgehaald voor uitvaart Utrechtse student die in VS overleed

De Utrechtse student Paul Classen (23) overleed op zondag 29 mei na een val van een klif in de Verenigde Staten. Vrienden van Paul hebben nu via GoFundMe een crowdfundingsactie opgezet, om geld op te halen voor zijn uitvaart. Het streefbedrag van 30.000 euro werd in één dag gehaald.

Met het geld willen de vrienden Paul “een uitvaart geven die hij verdient”, zo schrijven zij op de GoFundMe-pagina. “Het grootste deel van het geld zal hier dan ook naartoe gaan. Daarnaast brengt het vroegtijdig overlijden van Paul tijdens zijn reis veel onvoorziene kosten met zich mee. Om zijn familie in staat te stellen Paul snel naar Nederland te halen willen wij ze financieel ondersteunen.”

Leger des Heils

“Als we meer dan het streefbedrag hebben opgehaald, willen we het overschot graag doneren aan het Leger des Heils, een organisatie die Paul’s gedachtegoed representeert. Zo kunnen zij mensen blijven helpen, zoals Paul dat ook zo graag deed.” Paul werkte voor het Leger des Heils en wijdde volgens zijn vrienden zijn leven aan het helpen van anderen.

“We missen Paul vreselijk. Er is geen bedrag dat hier iets aan kan veranderen. Wel kan het een hoop zorgen weghalen bij de familie en maakt het mogelijk voor ons om op een mooie manier afscheid te nemen.”

Paul studeerde in Utrecht en was lid van de studentenvereniging Veritas. Tijdens een langeafstandswandeling over de Appalachian Trail viel hij van een klif van 15 meter hoogte en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.