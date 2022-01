Binnenkort fietsen Gorillas-bezorgers ook voor Jumbo door Utrechtse straten

Jumbo Supermarkten en on-demandbezorger Gorillas hebben besloten om samen te gaan werken. Wat dat betekent voor Utrechtse consumenten, is dat een groot deel van het Jumbo-assortiment binnenkort ook via de Gorillas-app te bestellen is.

Gorillas bezorgt momenteel ‘on-demand’ boodschappen te fiets in elf Nederlandse steden, waaronder Utrecht. Via een app kies je de producten die je wil kopen en binnen minuten worden ze voor je deur afgeleverd.

Dit kwartaal nog moeten ook producten van de Jumbo tussen het aanbod staan. Het gaat dan om verschillende A-merk-, Jumbo Huismerk-, biologische en exclusieve La Place producten.

Meebewegen

“Bij Jumbo kijken we met grote belangstelling naar de laatste ontwikkelingen in de markt voor online boodschappen”, zegt Jumbo-CEO Frits van Eerd. “Nieuwe toetreders zoals Gorillas brengen veel innovatiekracht mee en dat houdt ons scherp.”

Van Eerd: “We merken dat onlineklanten in de grote steden op bepaalde momenten behoefte hebben aan het razendsnel thuisbezorgd krijgen van hun boodschappen. De wensen van de klant staan bij Jumbo altijd centraal en daarom bewegen we graag mee met veranderingen in de markt.”

Tesco

Gorillas neemt dezelfde stap ook in andere landen waar het bezorgbedrijf actief is. Zo heeft het in Groot Brittannië een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Tesco en in Frankrijk met de Casino Group.

Het Duitse bedrijf Gorillas begon in mei 2020 met bezorgen in Berlijn. Utrechters kunnen sinds maart 2021 via de app van Gorillas een bestelling plaatsen. Er is geen minimum bestelbedrag, maar per bestelling moet 1,80 euro verzendkosten worden betaald.