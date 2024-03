Binnenkort inloopavonden over toekomst Utrechts ov, zoals metrotramlijn Merwedelijn

De provincie Utrecht onderzoekt hoe het openbaar vervoer in Utrecht eruit komt te zien de komende jaren. Zo moet overbelasting van het vervoer worden voorkomen en delen van de stad beter bereikbaar worden. Ook wordt er opnieuw gesproken van een nieuwe verbinding: de Merwedelijn. Binnenkort zijn er drie bijeenkomsten voor Utrechters, reizigers en andere geïnteresseerden.

Doordat Utrecht nog ieder jaar groeit en er binnenkort ook geen eind lijkt de komen aan de woningnood, is het volgens gemeente hoognodig dat het ov wordt uitgebreid. Op die manier moeten alle delen van de stad, dus ook de delen waar de komende jaren veel nieuwe woningen worden gebouwd, goed bereikbaar worden.

Er wordt al langere tijd gesproken over welke verbindingen de prioriteit hebben. Ook nu schrijft de Provincie Utrecht dat rondom Utrecht Centraal en Utrecht Science Park de drukte toch echt moet afnemen. Dat zou moeten gebeuren met meer bussen en trams op bepaalde trajecten, zoals tramlijn 22. Ook de Papendorp- en Merwedelijn staan in het lijstje met mogelijke opties om de hele stad bereikbaar te houden.

Meedenken

Om de de eerste ideeën die de provincie heeft te delen, worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het openbaar vervoer in Utrecht.

Wie wil, kan op een van de onderstaande datums langsgaan:

3 april, 17.30-20.30 uur, Space to Create (Stationsplein 90)

9 april, 17.30-20.30 uur, Petanquevereniging Nieuwegein (Galecopperzoom 1)

18 april, 17.30-20.30 uur, Triumfatorkerk (Marco Pololaan 185)

50.000 reizigers

Het is al langere tijd de vraag of de Merwedelijn er nou echt gaat komen of niet. De provincie meldt dat daar nu meer duidelijkheid over is. “We hebben de eerste effecten van deze mogelijke oplossingen in beeld. Denk hierbij aan de mogelijke impact op de omgeving bij de aanleg van een nieuwe ov-lijn.”

Het is de verwachting dat de Merwedelijn dagelijks rond de 50.000 reizigers zal trekken – twee keer zo veel als de Uithoflijn en de lijn tussen Utrecht en Nieuwegein-IJsselstein bij elkaar.

Doordat een deel van die tramverbinding waarschijnlijk ondergronds komt te liggen, is de reistijd ook nog een stuk korter. Het is het idee dat trams op het traject elke twee à drie minuten gaan rijden. Voordat het zo ver is, moet er eerst gekeken worden naar de uitvoering van de nieuwe verbinding. Voor de plannen is in totaal zo’n 4 tot 5 miljard euro nodig.