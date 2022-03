Binnenkort kunnen elektrische auto’s in Utrecht mogelijk opgeladen worden via lantaarnpalen

Binnenkort is het in Utrecht misschien mogelijk om elektrische auto’s op te laden via lantaarnpalen. De gemeente hoopt dit jaar nog twee proeven te doen om te kijken of het systeem, waarbij een laadpaal is geïntegreerd in een lantaarnpaal, werkt.

Martijn van Dalen van de Utrechtse VVD-fractie diende begin dit jaar schriftelijke vragen in over het idee. Hij zei kansen te zien in het combineren van laadpalen en lantaarnpalen. “Dit zorgt ervoor dat er meer laadpunten in de openbare ruimte kunnen komen bij een exponentieel groeiend aantal elektrische auto’s, zonder dat er grote hoeveelheden aparte laadpalen bijgeplaatst hoeven te worden.”

Het college zegt in antwoord op de vragen ‘in principe’ positief aan te kijken tegen het idee. Er is dan ook al onderzocht of er twee proeven gedaan kunnen worden. Bij de ene pilot worden de laadpalen gekoppeld aan bestaande lantaarnpalen en bij de andere proef wordt deze laadinfra geïntegreerd in nieuwe lantaarnpalen op plekken die in ontwikkeling zijn. “Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de technische oplossing er in beide situaties anders uitziet”, aldus het college.

IRIS

De pilot met bestaande verlichting wordt mogelijk gedaan in Kanaleneiland-Zuid. In dit deel ligt ook het zogenoemde ‘IRIS demonstratiegebied’, een plek waar meerdere partijen samen met bewoners werken om onder meer de sociale huisvesting, energievoorziening en mobiliteit te verduurzamen. In deze video is meer te zien over dit project.

Daarnaast heeft de gemeente een nieuwbouwlocatie in Haarrijn op het oog om de proef met nieuwe lantaarnpalen uit te voeren. “We streven ernaar om beide pilots nog dit jaar te starten.” Mochten beide pilots positief uitvallen, dan wordt het systeem waarbij de laadpaal is geïntegreerd in de lantaarnpaal mogelijk breder over Utrecht uitgerold.

Eerder deze maand werd bekend dat het gebruik van een laadpaal vanaf 1 april duurder wordt. De elektriciteitsprijzen zijn de afgelopen periode toegenomen en dat wordt doorberekend. Dit betekent dat er vanaf 1 april 40 cent per kilowattuur moet worden afgerekend.

