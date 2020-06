Nog steeds onduidelijkheden bij ondernemers over voetgangersgebied Utrechtse binnenstad

Ondernemers in de Utrechtse binnenstad krijgen binnenkort meer duidelijkheid over wat zij in het voetgangersgebied mogen doen. Restauranteigenaren in bijvoorbeeld de Zadelstraat weten nu nog steeds niet of zij hun terras kunnen uitbreiden.

Volgens wethouder Lot van Hooijdonk kunnen alle betrokkenen in de binnenstad snel meer informatie verwachten. Ze verwacht dat het wijkbericht waarschijnlijk dit weekend op de mat ligt. “Dan weet iedereen in de buurt waar die aan toe is.”

VVD, Student & Starter en D66 stelden de wethouder hier donderdagavond vragen over in de raadsvergadering. Op 28 mei besloot de gemeenteraad dat het voetgangersgebied in Utrecht tijdelijk een stuk groter werd. Op 9 juni kwam het besluit dat er ook tijdelijk horeca op andere plekken is toegestaan.

Zadelstraat

Hierdoor wordt onder meer de Zadelstraat tijdelijk een voetgangersgebied en kunnen horecaondernemers hun terras uitbreiden. De partijen zeggen van ondernemers in de straat gehoord te hebben dat er echter nog weinig is veranderd. Aanvragen voor terrasuitbreiding zouden worden afgewezen en het officiële besluit om er een voetgangersgebied van de maken is nog niet genomen.

Wethouder Van Hooijdonk legde gisteravond uit waarom er meer tijd nodig was dan gehoopt. “We hebben de afgelopen tijd nodig gehad om ondernemers goed mee te nemen in wat het betekent voor hun belevering, om het parkeren goed te regelen en de toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen én nood- en hulpdiensten.”

Ook in de bebording, stallingsplekken en fietsroutes ging meer tijd in ging zitten. “Kortom, het is iets ingewikkelder dan een paar hekken neerzetten.” De wethouder zegt dat er voortdurend zo snel mogelijk wordt gewerkt. “Ik kan er niks anders van maken.”