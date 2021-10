Binnenkort mogelijk geen schade aan kabels en leidingen meer tijdens werkzaamheden in Utrecht

Om bij graafwerkzaamheden de schade aan leidingen en kabels te verminderen gaat de gemeente Utrecht een nieuwe norm hanteren. Dit wordt gedaan naar aanleiding van een controle van Agentschap Telecom, een overheidsinstantie die toezicht houdt op de naleving van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

Agentschap Telecom heeft het onlangs afgeronde project Malieblad onderzocht, waarbij de kruising tussen de zuidpunt van de Maliebaan en de Maliesingel opnieuw is ingericht. De conclusie van het onderzoek is dat er tijdens het project rekening is gehouden met risico’s en dat er maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen, maar dat er nog onvoldoende volgens de afgesproken norm, de zogenoemde CROW 500, is gewerkt.

Zo was er voor aanvang van het project geen risico-inventarisatie opgesteld en ook ontbrak een maatregelenplan. Bij de werkzaamheden aan het Malieblad was overigens geen sprake van graafschade.

Korte termijn

Desondanks zegt de gemeente de conclusies van het onderzoek serieus te nemen en de CROW 55-norm versneld te door te voeren. “Vanuit Stadsbedrijven zijn we ambtelijk in gesprek met Agentschap Telecom over deze aanpak. Met deze maatregelen gaan we ervan uit op korte termijn te voldoen aan de norm”, is te lezen in een brief aan de raad.

Volgens Agentschap Telecom was het aantal graafschades in 2020 in Nederland ‘onverminderd hoog’. Landelijk was er bij 5,87 procent van de werkzaamheden schade veroorzaakt. In Utrecht lag dat met 2,55 procent een stuk lager.