Bioloog Luc deed bijzondere ontdekkingen in Utrecht

Het afgelopen jaar deed bioloog Luc Hoogenstein een aantal opmerkelijke ontdekkingen bij zijn huis in Lunetten. Zo trof hij een zogenoemde lichte walstrowants aan: een dier dat nog nooit in Utrecht was waargenomen. Onlangs vond hij een type sluipwesp in zijn voortuin dat niet eerder bespeurd was in Nederland. Luc werkt onder meer als boswachter bij Natuurmonumenten, is auteur van verschillende boeken en een prijswinnende fotograaf. We vroegen hem wat hij zo interessant vindt aan de natuur en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Wat vind je zo interessant aan de natuur?

“De meeste biologen hebben allemaal een ongeremde nieuwsgierigheid. Zo zit ik ook in elkaar: als ik iets niet begrijp, wil ik weten hoe het zit. De natuur is een onuitputtelijke bron van fascinerende dingen. Dat vind ik machtig mooi. Bijvoorbeeld hoe een mierenkolonie werkt, of een bijennest in elkaar zit. Alles werkt met elkaar samen. Die nieuwsgierigheid bindt alle biologen. De natuur is ook gewoon hartstikke mooi: de samenhang, kleurenpracht en het is altijd spannend. Als je naar buiten gaat weet je nooit wat je tegen gaat komen.”

Het boek ‘De Mooiste Fotolocaties van West-Nederland’ kwam vorige maand uit. Jij schrijft daarin over Utrecht. Waarover gaat het boek?

“In het boek staan, zoals de titel al zegt, de mooiste fotolocaties, maar dan op het gebied van natuur. Bij zo’n boek denk je meteen aan natuurgebieden, maar ik heb bijvoorbeeld Lunetten beschreven. Dat is een superleuke groene wijk waar veel te zien en te fotograferen valt. Hetzelfde heb ik met de binnenstad gedaan, maar ook met het Griftpark. Als je als natuurfotograaf een dagje in de stad wil fotograferen, kom je hier goed aan je trekken.”

Waarom is de binnenstad een goede plek om natuur te fotograferen?

“Persoonlijk vind ik dat een van de leukste plekken, omdat je niet verwacht daar natuur aan te treffen. Maar als je een beetje om je heen kijkt, is het er wel. Bij de Oudegracht heb je bijvoorbeeld kademuren waar speciale planten op groeien: muurvarens en muurleeuwenbekjes bijvoorbeeld. Die staan daar hartstikke mooi te bloeien en het zijn best bijzondere soorten voor Nederlandse begrippen. Normaal tref je die alleen aan in bergachtige streken. Het spul tussen de voegen van de stenen en de vochtige omgeving zorgen ervoor dat die planten het zo goed doen hier.”

Je hebt de afgelopen tijd best wat bijzondere ontdekkingen gedaan. Denk je er nog meer te gaan doen?

“Ik botste er eigenlijk gewoon tegenaan. Ik denk dat ik wat nieuwe vangmechanismen moet toepassen: bijvoorbeeld potjes ingraven in de tuin. Misschien dat er een gekke kever in loopt. Het zou best kunnen dat er nog soorten opduiken die heel zeldzaam zijn of zelfs helemaal nieuw in Nederland. Als je een beetje om je heen kijkt en goed zoekt, kun je dingen tegenkomen die je totaal niet verwacht.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Toen ik een jaar of veertien was, zat ik bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Een van de excursies was een bezoek aan de binnenstad van Utrecht om naar muurplanten te kijken. Toen had je langs de werven nog kettingen staan om te voorkomen dat mensen het water in zouden vallen. Ik dacht daar wel op te kunnen zitten, maar die zaten helemaal niet vastgeschroefd. Ik kukelde meteen achterover het water in en moest zeiknat in de trein terug naar Haarlem.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Dat de gemeente Utrecht een hele goede afdeling heeft met stadsecologen. Zij zijn het ‘groene geweten’ van de gemeente. Zij mengen zich in elk plan dat binnen Utrecht wordt gemaakt en vertellen wat er vanuit de natuur belangrijk is. Aan de hand van hun adviezen worden projecten ook ingericht. Dat laat zien dat Utrecht een redelijk groene insteek heeft. Een goede groene omgeving draagt bij aan de leefbaarheid van de stad.”

Wat is je droomhuis in Utrecht?

“Dat moet nog gebouwd worden: de nieuwe groene woontoren bij het centrum, ontworpen door Stefano Boeri. Er komt ontzettend veel natuur in Wonderwoods. Dan heb je alles bij elkaar: je zit in de fantastische stad Utrecht en hebt een groene omgeving. Ik denk alleen niet dat een simpele bioloog daarin gaat wonen.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik vind het Beatrixpark een ontzettend fijne plek om rond te struinen. Het is een vrij jong park, maar het heeft zich vrij snel ontwikkeld tot een interessant natuurgebied. Je hebt daar een behoorlijke diversiteit aan landschapstypen, waardoor er ook veel verschillende planten en dieren zijn. Veel meer dan je zou verwachten voor een gemiddelde woonwijk. Ik wandel vaak het park en de wijk in met mijn verrekijker en fototoestel. Je kunt gewoon ontzettend veel leuke dingen vinden, zoals orchideeën en ook qua broedvogels zitten hier hartstikke leuke beesten.”

Utrecht is…

“…alles in één.”