Blauwalg aangetroffen in Utrechtse Veldhuizerplas waar proef bezig is om kans op blauwalg te verminderen

In de Veldhuizerplas en bij het Kloosterpark in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern is vrijdag blauwalg aangetroffen. In juni begon in de Veldhuizerplas juist een proef om de kans op blauwalg te verminderen.

Blauwalgen zijn kleine organismen die voorkomen in zoet water. Als er veel blauwalg in het water zit, geeft dat aan dat de waterkwaliteit niet goed is. Sommige blauwalgen zijn giftig en veroorzaken op die manier overlast. Het advies is dan om niet te zwemmen, omdat blauwalg kan zorgen voor huidirritatie en maag- en darmklachten.

Wijkbureau Vleuten-De Meern bericht via Twitter over de vondst van de blauwalg vrijdag. Het wijkbureau adviseert om mensen en dieren niet in contact te laten komen met het water. Bij de Veldhuizerplas en in het Kloosterpark komen waarschuwingsborden te staan.

Proef

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden begon eind vorige maand nog een proef in de Veldhuizerplas, juist omdat daar jaarlijks blauwalg voorkomt. Problemen met blauwalg zijn niet makkelijk aan te pakken, maar het waterschap, de gemeente en de provincie willen dit toch proberen met de WaterQi.

De WaterQi is geplaatst in een zeecontainer bij de Heldammersingel en verspreidt kleine luchtbelletjes door het water. Het zuurstofrijke water wordt zo verder verspreid, wat zuiverende processen in het water stimuleert. Het water moet op die manier schoner worden met een kleinere kans op blauwalg. De proef loopt nog tot eind oktober. Het waterschap neemt elke maand watermonsters om te kijken hoe de waterkwaliteit zich ontwikkelt.