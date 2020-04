Blijven Utrechters in de toekomst al hun afval scheiden? Gemeente weet het nog niet

Het is onduidelijk of Utrechters in de toekomst al hun afval blijven scheiden. De gemeente schrijft dat het een optie is om te stoppen met het apart inzamelen van plastic, blik en pak (PBP). Binnenkort wordt dit besloten. De gemeente stopt alvast tijdelijk met het uitgeven van speciale kliko’s voor PBP. De gemeente Amsterdam heeft ook onlangs aangekondigd ermee te stoppen omdat het efficiënter en effectiever bleek om afval pas in de verwerkingsfabriek te scheiden.



In Utrecht gooien veel inwoners PBP in een aparte kliko of ondergrondse container, dit wordt bronscheiding genoemd. Maar er loopt ook een proef waarbij het PBP uit het restafval gefilterd wordt in de fabriek, dat heet nascheiding.

Onder andere op basis van de uitkomsten van deze proef wordt besloten welke van de twee methodes we blijven toepassen in de stad. De gemeente zegt alle opties open te houden. “Ook het geheel stoppen met bronscheiding van PBP is hierbij een optie.”

Omdat dit besluit binnenkort genomen gaat worden stopt de gemeente nu al tijdelijk met het uitgeven van kliko’s voor PBP in wijken waar nascheiding plaatsvindt. Het gaat hierbij om duizenden kliko’s.

Het Nieuwe Inzamelen

Toen Utrecht een aantal jaar geleden Het Nieuwe Inzamelen introduceerde werd aan bewoners gevraagd om zoveel mogelijk afval te scheiden. “Papier, gft en plastic, blik en pak zijn waardevolle grondstoffen. Thuis heet dit afval, maar voor andere partijen zijn het bruikbare materialen. We willen daarom dat afval zo veel mogelijk gescheiden aangeboden wordt”, zei toenmalig wethouder Kees Geldof.

De Utrechtse VVD heeft overigens over het onderwerp ook vragen gesteld aan het college. “Het college heeft expliciet laten weten dat nascheiding van afval minder effectief en efficiënt was. […] Onlangs heeft de gemeente Amsterdam aangekondigd over te stappen op nascheiding. […] in Amsterdam kan nascheiding wel en in Utrecht niet.” Daarom wil de VVD nu weten of het bronscheiden inderdaad gaat stoppen.

De gemeente Utrecht verwacht voor de zomer uitsluitsel te hebben over hoe de toekomst van het afval inzamelen in de stad eruit gaat zien.