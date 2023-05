Statiegeldblikjes en -flesjes achterlaten zodat voorbijgangers ze kunnen inleveren; Utrecht start proef

In het Griftpark en park Lepelenburg start eind mei een proef met zogenoemde doneerringen aan prullenbakken. Hierin kunnen blikjes en plastic flesjes worden gezet, die vervolgens door voorbijgangers kunnen worden ingeleverd bij een statiegeldautomaat. In het tweede kwartaal van 2023 start de gemeente Utrecht een proef met inzamelpunten voor statiegeldflesjes in het Stadhuis en Stadskantoor.

De doneerring, ook wel een doneerbeugel genoemd, is een ijzeren beugel die aan twee zijden van een prullenbak wordt bevestigd. In de beugel zitten acht gaten waar parkbezoekers hun plastic flesje of blikje in kunnen zetten. De flesjes en blikjes komen nu nog vaak bij het restafval of in de natuur terecht, terwijl er 15 cent statiegeld op zit. Voorbijgangers die statiegeld willen innen, kunnen deze blikjes en flesjes meenemen. “Het doel van de invoering van het statiegeld is om recycling van plastic flesjes en blikjes te stimuleren”, zo schrijft de gemeente. In totaal worden er op 16 prullenbakken twee beugels geplaatst, dus 32 beugels in totaal.

Vorig jaar dienden enkele lokale partijen tijdens een raadsvergadering een motie in over de doneerringen. Hierin droegen ze het college op om te onderzoeken of er een pilot met doneerringen gestart kan worden in Utrecht. Ook liet het college toen weten dat er gekeken zou worden naar mogelijkheden voor inzamelpunten voor statiegeldflesjes in gemeentelijke panden. Het college laat in een raadsbrief weten: “Wij hebben de mogelijkheden en haalbaarheid van de pilots onderzocht, en wij kunnen u toezeggen dat beide pilots in 2023 plaats zullen vinden.”

Pilots

De proef met doneerringen wordt gestart in het Griftpark en Park Lepelenburg van mei tot september. De eerste doneerring in het Griftpark wordt op dinsdag 30 mei officieel geopend door wethouder Susanne Schilderman.

In het tweede kwartaal van 2023 start ook een proef met inzamelpunten voor statiegeldflesjes in gemeentelijke panden. De pilot wordt gedaan in het Stadhuis en Stadskantoor. De gemeente heeft nog niet bepaald hoe deze inzamelpunten er precies uit zullen zien, maar in deze proef wordt in ieder geval geen gebruik gemaakt van doneerbeugels. “We treffen dan een voorziening waarin statiegeldmaterialen achtergelaten kunnen worden. We onderzoeken onder meer de praktische haalbaarheid, de beheerlast en het gebruik”, aldus het college. “We maken in deze pilot geen gebruik van de doneerbeugel, die ontworpen is voor de openbare ruimte en niet voor kantoorgebouwen. Onder meer hygiënische overwegingen en uitstraling spelen hierbij een rol.”

Eind 2023 komt het college met een evaluatie over beide pilots.