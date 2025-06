Bliksem ingeslagen in Utrechtse woning: brand in twee huizen en geen treinen

In een woning aan de Philipsdaalderhof in Utrecht is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken na een blikseminslag. Ook het huis ernaast vatte vlam, meldt Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

De bliksem sloeg vannacht rond half 2 in. De brand die uitbrak, breidde zich uit naar het huis ernaast, meldde VRU. De woningen bevinden zich in de buurt Leeuwesteyn, naast Leidsche Rijn Centrum en Hoge Weide. Het vuur was vanochtend vroeg geblust.

Het vuur ontstond in de spouwmuur:

“Door de bluswerkzaamheden hebben vier woningen waterschade opgelopen”, schrijft VRU. “Bij twee woningen was deze dusdanig groot dat bewoning niet meer mogelijk was. De bewoners hebben zelf tijdelijk ander onderdak gevonden.”

Bussen naar Woerden

De blikseminslag heeft ook invloed op het treinverkeer. Er rijden tussen Utrecht Centraal en Woerden geen treinen. Dat duurt tot ongeveer 12.15 uur maandagmiddag, meldt de NS.

Tussen Utrecht Centraal, Utrecht Leidsche Rijn, Utrecht Terwijde, Vleuten en Woerden rijden tot die tijd bussen.