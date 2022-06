Blinde pianist bespeelt alle stationspiano’s in Nederland; woensdag in Utrecht John de Jong achter de piano op Utrecht Centraal

Gepensioneerd muziekdocent John de Jong uit Groningen reist dit jaar alle stationspiano’s in Nederland af. Op elke piano speelt hij een stukje. Het feit dat John blind is geboren en slechts 1 procent ziet maakt zijn missie extra bijzonder. Woensdag was zijn muziek te bewonderen op Utrecht Centraal.