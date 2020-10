Bloedbank gaat bloed in Utrecht testen op westnijlvirus

Bloedbank Sanquin gaat bloed dat de in regio Utrecht is gedoneerd testen op het westnijlvirus. Sinds donderdag is het bekend dat de eerste persoon in Nederland besmet is met dit virus, in de regio Utrecht.

Het is voor Sanquin belangrijk om het gedoneerde bloed te onderzoeken, omdat het westnijlvirus zich via bloed kan verspreiden, bijvoorbeeld bij een bloedtransfusie. Volgens de bloedbank bestaat er een kans dat er meer mensen besmet zijn met het virus. Het zou daarom kunnen dat Sanquin bloed binnen heeft gekregen dat door het virus geïnfecteerd is.

Die kans is klein, laat de woordvoerder van Sanquin weten. Lang niet iedereen is immers bloeddonor. Toch draagt de bloedbank verantwoordelijkheid voor veilig bloed. Daarom worden de donaties in de regio Utrecht onderzocht. Ook onderzoekt Sanquin gedoneerd bloed in de regio’s het Gooi en het oosten van Zuid-Holland.

Besmette grasmus

Eerder dit jaar in september vonden onderzoekers een grasmus die het westnijlvirus droeg. Dat was de eerste keer dat de ziekte in Nederland werd aangetroffen. De verspreiders van het westnijlvirus zijn echter niet vogels of mensen, maar muggen. Mensen kunnen het virus dus niet op elkaar overdragen, tenzij ze besmet bloed krijgen toegediend.

Het RIVM doet al sinds 2018 onderzoek naar het virus, omdat dit in een zeldzame gevallen ernstige ziekten kan veroorzaken. Dat liet een woordvoerder van het RIVM vorige maand aan DUIC weten. Vooral bij ouderen kunnen na besmetting met het virus het risico lopen dat zij een neurologische ontwikkelen. Van de mensen die besmet raken, krijgt 20 procent klachten zoals koorts en huiduitslag. De kans dat een besmet persoon ernstig ziek wordt en bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking krijgt, is 1 procent. 80 procent van de besmette mensen merkt helemaal niets van het virus.