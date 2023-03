Bloemenzee in Utrecht voor omgekomen meisje een haar zwaargewonde broertje

Bij de plek in Utrecht waar vrijdag een meisje om het leven kwam en haar broertje zwaargewond raakte is een kleine bloemenzee ontstaan. Burgemeester Sharon Dijksma, die na het ongeval een bezoek bracht aan de hulpdiensten, spreekt van een ‘onvoorstelbaar drama’.

Bij een ongeval met een stadsbus op de Vleutenseweg in Utrecht is vrijdagochtend een 7-jarig meisje overleden en haar broertje van 5 jaar raakte zwaargewond. Nabij de plek van het ongeluk hebben tientallen mensen bloemen, knuffels, kaarsjes en kaartjes neergelegd. De kans is groot dat deze ‘bloemenzee’ de aankomende dagen groter wordt.

Burgemeester Dijksma bracht vrijdag een bezoek aan de brandweerpost aan de Vlampijpstraat. “Zij hebben vanochtend het echt moeilijke werk gedaan bij de aanrijding tussen een bus en twee jonge kinderen. […] Deze brandweermannen zijn bikkels en goed getraind, maar ook zij hebben emoties. En zien bij de afwikkeling van een ongeluk als deze dingen die ze nooit meer zullen vergeten.”

De burgemeester spreekt van een ‘diep en onvoorstelbaar drama’. “Voor het gezin, alle familie en vrienden van betrokkenen. Maar ook voor de buschauffeuse, de ooggetuigen en onze hulpverleners.”

Slachtofferhulp

De politie liet via sociale media weten dat zo’n verkeersongeval ‘zeer ingrijpend’ kan zijn voor ooggetuigen. Mensen die behoefte hebben aan slachtofferhulp kunnen zich daarom melden op het politiebureau aan de Kroonstraat.

“Het is een heel trieste dag voor onze betrokken stad. Mijn hart huilt. Dit is voor ouders de allergrootste nachtmerrie. Ik leef diep mee met het gezin en alle mensen die vandaag geraakt zijn door deze tragedie”, aldus Dijksma.