Boa in Utrecht gearresteerd vanwege mishandeling

Een boa die werkzaam is bij de NS is door de politie gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het mishandelen van een 22-jarige man op station Utrecht Centraal. De boa, een 51-jarige Utrechter, heeft zichzelf gemeld bij de politie nadat er aangifte was gedaan.

De mishandeling zou hebben plaatsgevonden op 9 juni op het station. Die dag werd de politie rond 12.15 uur om hulp gevraagd door medewerkers van NS Veiligheid en Service.

De gearriveerde agenten zagen dat enkele boa’s van NS een man hadden aangehouden. Hij zou zich hinderlijk hebben gedragen en wilde het station niet verlaten. Toen de boa’s de man aanhielden raakte hij gewond aan zijn gezicht. De man heeft hierop aangifte gedaan van mishandeling.

De recherche in Utrecht is een opsporingsonderzoek gestart onder leiding van de officier van justitie. De boa heeft zichzelf gemeld bij de politie en is vervolgens gearresteerd. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.