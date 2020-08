Boa’s grijpen in bij verzamelwoede op Oudegracht aan de Werf

Utrechtse boa’s hebben weer ingegrepen bij een verzamelaar die heel veel spullen stalde op de Oudegracht aan de Werf. Na meerdere waarschuwingen zijn uiteindelijk al zijn spullen afgevoerd met een boot van de gemeentelijke havendienst.

Omwonenden klagen al langer over de verzamelwoede van de man. Vorig jaar moesten medewerkers van Toezicht en Handhaving ook al ingrijpen. De man stalde veel spullen op de Oudegracht aan de Werf. Hij zou de spullen graag gebruiken voor zijn kunst, maar anderen noemden het grofvuil.

Medewerkers van Toezicht en Handhaving kwamen een aantal keer kijken. Er vonden meerdere gesprekken plaats waarbij de man gewaarschuwd werd. Dit hielp niet. In 2019 werden de spullen daarom verwijderd.

Een half jaar geleden begon hij weer te verzamelen en kwamen er weer overlastmeldingen uit de buurt. “Na opnieuw gesprekken te hebben gevoerd, die evenmin leidden tot weghalen van het vuil, is weer een last onder dwangsom opgelegd en is het grofvuil door ons opgeruimd. De kosten worden op meneer verhaald. De aangeboden hulp heeft hij geweigerd.”