Boa’s ontruimen Park Paardenveld in Utrecht vanwege drukte

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Utrecht zijn momenteel bezig met het ontruimen van Park Paardenveld. Het is er door het mooie weer te druk. Wijkagenten van politie Utrecht Oost roepen via Instagram op niet meer naar de parken te komen.

Door het warme voorjaarsweer zijn veel mensen naar de parken gekomen, waardoor het op veel plekken in Utrecht behoorlijk druk werd. Aan het eind van de middag besloot de gemeente in te grijpen. In Park Paardenveld spreken boa’s mensen aan en sommeren ze om te vertrekken.

Ook op andere plekken in de stad is het druk, waaronder in het Griftpark. Wijkagenten van de politie Utrecht Oost roepen mensen via Instagram op om niet meer naar parken te komen omdat het er ‘zeer druk’ is. Ook in Park Lepelenburg zou worden ingegrepen. In het Wilhelminapark is dat nog niet het geval.

Ook vorig jaar werd door gemeente en politie ingegrepen toen mensen met warm weer de parken opzochten. Eerder dit jaar werd ook al eens ingegrepen toen het op plekken in de stad te druk werd. Toen was dat echter niet door warm weer, maar juist doordat op Utrechtse wateren ijs lag en mensen gingen schaatsen.