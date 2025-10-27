Boek Catharijne op een Kantelpunt verschijnt dankzij succesvolle crowdfunding

Het boek ‘Catharijne op een Kantelpunt’, geschreven door Utrechtkenner Gerard Aaftink, wordt uitgebracht. Het doel van de crowdfundingcampagne is succesvol afgerond: het benodigde bedrag om de publicatie mogelijk te maken, is binnen. Vandaag is de laatste dag waarop een uniek, gesigneerd exemplaar kan worden besteld. Het streven is om het boek begin december af te hebben.

Het boek van Gerard Aaftink gaat over Catharijne: het gebied tussen Vredenburg, de Oudegracht, Wijk C, Hoog Catharijne, het Beurskwartier, de Jaarbeurs en Lombok. Volgens Aaftink is dit deel van de stad onderbelicht in de geschiedschrijving van Utrecht. Daarom wilde hij een boek aan het stadsdeel wijden.

Cartharijne op een Kantelpunt beschrijft de ‘kanteljaren’ van het gebied: de momenten waarop de ontwikkeling van deze stadswijk een beslissende wending nam – van het jaar waarin Utrecht stadsrechten kreeg tot verhalen uit de twintigste eeuw. In 288 pagina’s vertelt Aaftink het verhaal van Catharijne, geïllustreerd met vele, vaak onbekende afbeeldingen.

De crowdfundingcampagne ging half september van start met als doel 24.000 euro op te halen. Donateurs krijgen diverse cadeaus, waaronder een gesigneerd exemplaar van het boek. Het streefbedrag moest eind oktober worden bereikt en dat is nu dus gelukt.

Het boek ‘Catharijne op een Kantelpunt’ kan nog steeds besteld worden via de actiepagina.