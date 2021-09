Boek over slavernijverleden van Utrecht wordt niet gratis beschikbaar

Het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ wordt niet gratis beschikbaar gemaakt. De Utrechtse PVV vroeg het college in juli of het boek bijvoorbeeld in PDF online geplaatst kon worden, maar dat gaat dus niet gebeuren.

De resultaten van het onderzoek, dat voortkwam uit een motie van de gemeenteraad, zijn in een boek gepresenteerd en dat kan gekocht worden voor 25 euro. De PVV vroeg zich vervolgens af waarom andere onderzoeken vanuit de gemeente wel gratis in te zien zijn maar voor deze betaald moet worden.

Het college laat in antwoord op de vragen weten dat de conclusies van het onderzoek wel openbaar zijn. De verhalen zijn voor geïnteresseerden in het boek opgenomen. Die zijn niet digitaal te lezen. Wel zijn er inkijkexemplaren van het boek te vinden in Utrechtse bibliotheken. “Wij denken daarmee goed invulling te geven aan onze gezamenlijke wens om inwoners laagdrempelig kennis te kunnen laten nemen van het onderzoek”, stelt het college. De keuze voor de vorm van de publicatie lag volgens het college bij het onderzoeksteam.

Financiële bijdrage

De PVV had ook vragen over de financiële bijdrage van de gemeente. “Voor het onderzoek en de publicatie was 40.000 euro beschikbaar”, schrijft het college. “Dit budget is onder meer besteed aan de uitvoering van het onderzoek, aan de twintig auteurs die een bijdrage leverden aan het onderzoek, de publicatie en de website.” De kosten van het onderzoek en het boek lagen volgens het college hoger dan de bijdrage van de gemeente.

Op de vraag van de PVV wat er met de opbrengsten van het boek gaat gebeuren, antwoordt het college dan ook dat de geschatte opbrengsten de kosten van het boek kunnen dekken. “Daarom hebben wij geen afspraken gemaakt over een aandeel in de opbrengsten.”