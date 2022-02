Boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ wordt toch gratis beschikbaar via de gemeente

De gemeente gaat het boek over het slavernijverleden van de stad toch gratis beschikbaar stellen voor mensen die het niet kunnen kopen of lenen bij de bibliotheek. Vorig jaar werden met het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ de resultaten van het onderzoek naar Utrecht haar rol in de slavernij gepresenteerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente, maar inwoners konden het boek alleen in bezit krijgen door het te kopen bij een boekhandel.

Burgemeester Sharon Dijksma bood woensdag excuses aan voor het aandeel van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Hierbij werden ook plannen gepresenteerd om de bewustwording over dit deel van de geschiedenis onder Utrechters te vergroten. Het gratis beschikbaar stellen van het boek is een van de maatregelen. Inwoners die het boek niet kunnen betalen of lenen bij de bibliotheek kunnen het binnenkort bestellen via de gemeentewebsite.

Eerst niet gratis

Toen het boek met de resultaten van het onderzoek vorig jaar gepubliceerd werd en duidelijk was dat het alleen tegen betaling te verkrijgen was, vroeg de PVV om opheldering. De PVV vroeg zich af waarom andere onderzoeken vanuit de gemeente wel gratis in te zien zijn maar voor deze betaald moest worden en wat het belang is om er een commercieel product van te maken. De partij wilde graag dat het boek gratis beschikbaar zou worden.

Het gemeentebestuur liet vervolgens weten niet van plan te zijn om het boek gratis beschikbaar te maken. Wel konden bewoners een exemplaar lezen bij de bibliotheek en waren deelconclusies via de website in te zien. Maar de gemeente Utrecht komt hier nu dus op terug. Het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ wordt gratis beschikbaar gesteld voor inwoners die het boek niet kunnen kopen of lenen via de bibliotheek.