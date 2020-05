Boeken bij Utrechtse bibliotheken gaan 72 uur in quarantaine

Nu de bibliotheken in Utrecht weer open zijn komen tientallen mensen boeken lenen maar ook inleveren. Die boeken gaan niet direct weer de kast in om uitgeleend te worden, maar gaan eerst 72 uur in quarantaine.

Hoewel de bibliotheek de uitleentermijn van alle boeken al had verlengd tot in juni, komen met de opening van de locaties steeds meer boeken terug. Naast tal van andere coronamaatregelen schrijft het protocol – gemaakt door de landelijke Vereniging Openbare Bibliotheek – ook voor dat ingeleverde boeken in quarantaine moeten.

72 uur rusten

Woordvoerder van Bibliotheek Utrecht, Isabella Arons legt uit: “Alle boeken die binnenkomen laten wij inderdaad eerst 72 uur rusten.” Er is namelijk een theoretische mogelijkheid dat infectiemateriaal langer kan overleven op de boeken. “En wij doen er natuurlijk alles aan om bij te dragen aan de bestrijding van corona.”

Al die boeken moeten ook ergens blijven: “Dit kunnen we gelukkig goed opvangen. Bij kleine vestigingen hebben we karren of kratten staan, daar leggen we gewoon een papiertje op met een datum. Dan weten we wanneer ze verder verwerkt mogen worden. Bij de Neude, waar veel meer boeken terugkomen, vergt dat wat meer ruimte. Dan gaan ze voor 72 uur een opslagruimte in.”