Boekenbeurs Utrecht op zoek naar tweedehands boeken voor het goede doel

Een uitpuilende boekenkast thuis? Dan kan je zondag 3 mei terecht bij Steck in Overvecht. Dan is namelijk een inzameldag voor de Boekenbeurs Utrecht. Eind mei worden de ingezamelde tweedehands boeken vervolgens verkocht voor het goede doel.

De jaarlijkse Utrechtse tweedehands boekenmarkt wordt al 26 jaar georganiseerd. “En het voorjaar is de ideale periode om de boekenkast op te ruimen”, schrijft de organisatie. “Daarom roepen we je op om jouw boeken aan ons te doneren.”

Dat kan dus aanstaande zondag tussen 10.00 uur en 15.00 uur bij Steck, aan de achterkant van het complex. Ook op 10, 17 en 24 mei kunnen er boeken worden ingeleverd.

Op 28 mei (18:00-22:00 uur) en 29 mei (09:00–17:00) vindt de 26e editie van Boekenbeurs Utrecht plaats, ook bij Steck.

‘Bijzondere vriendschap’

De opbrengst van de boekenbeurs gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat Big Friends. Dat is een mentorprogramma in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

Big Friends ondersteunt kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Het gaat om degenen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Zij worden gekoppeld aan vrijwilligers. “Onze missie is om via een bijzondere vriendschap een wereld van verschil te maken in het leven van elk kind”, schrijft Big Friends.