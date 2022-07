Boeren blokkeren distributiecentrum Albert Heijn op Kanaaldijk in Utrecht

Op de Kanaaldijk in Utrecht is de oprit van het distributiecentrum van Albert Heijn Online geblokkeerd. Boeren hebben tientallen tractoren voor en nabij de ingang geparkeerd, waardoor er geen vrachtwagens in of uit het distributiecentrum kunnen.

De sfeer bij het distributiecentrum is, ook volgens een politieagent ter plaatse, rustig. Volgens hem zijn er voorlopig geen plannen om de boeren weg te sturen. De boeren die aanwezig zijn, zijn naar eigen zeggen bang voor het voortbestaan van hun bedrijven vanwege de stikstofplannen van het kabinet.

De boeren hebben picknicktafels en banken meegenomen. Op borden en spandoeken staan verschillende leuzen en ze hebben Nederlandse vlaggen bij zich die andersom hangen. Auto’s die langsrijden en boten die langsvaren betuigen de boeren hun steun door te toeteren.

‘Onacceptabel’

Boeren hebben niet alleen in Utrecht, maar ook op andere plekken in Nederland distributiecentra geblokkeerd. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, heeft de protesterende boeren opgeroepen ‘per direct’ de blokkades van distributiecentra op te heffen.

“Deze blokkades zijn onacceptabel”, aldus CBL. “Supermarkten doen er alles aan de winkels bevoorraad te houden. Maar wanneer dergelijke blokkades langer aanhouden, kan dit echter betekenen dat de dagelijkse boodschappen niet meer gedaan kunnen worden. Naast de belemmering van de bevoorrading van winkels, kunnen ook leveranciers het voedsel niet aanleveren. Vooral dagverse producten moeten hier mogelijk door vernietigd worden.”

Het CBL riep de overheid en boeren eerder op om met elkaar in gesprek te gaan om het conflict op te lossen. “De boeren hebben een conflict met de overheid over stikstof, de leden van het CBL staan hier buiten.” De brancheorganisatie vraagt politie en justitie dan ook om ‘stevig in te grijpen en blokkades op te heffen’.

Andere acties

Onder meer via Telegram roepen de boeren elkaar op om maandag ook op andere plekken actie te voeren. Ze zouden plannen hebben om in een stoet over verschillende snelwegen in het land te gaan rijden. Op kaartjes is te zien dat in de omgeving van Utrecht plannen zijn voor acties op de A27.