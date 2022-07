Boeren delen rode zakdoeken uit in Utrecht; ‘We laten zien dat demonstreren ook publieksvriendelijk kan’

Zo’n 25 boeren demonstreerden zaterdagmiddag onder het Bollendak in Utrecht. Ze deelden onder meer rode zakdoeken uit, het symbool van het boerenprotest. De demonstranten vroegen aandacht voor hun situatie en volgens één van de deelnemers wilden ze tegelijkertijd laten zien dat demonstreren ook op een publieksvriendelijke manier kan.

Het kabinet heeft in juni van dit jaar bepaald dat de uitstoot van stikstof rond natuurgebieden flink omlaag moet. Dit heeft gevolgen voor veel boerenbedrijven die rond deze gebieden liggen. Veel agrariërs zien door deze plannen de toekomst met lede ogen aan en zij hebben sinds de bekendmaking op vele manieren hun ongenoegen geuit.

In een aantal gevallen werden hierbij andere mensen gehinderd. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen op verschillende plekken in het land snelwegen en distributiecentra werden geblokkeerd. Dit werd ook in Utrecht gedaan, toen boeren bijvoorbeeld distributiecentra van Picnic en Albert Heijn blokkeerden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Gesprek

Zaterdag kozen de boeren in Utrecht echter een andere manier om te laten dat zij het niet met het beleid eens zijn. LTO Noord, een belangenvereniging voor boeren en tuinders, organiseerde een publieksvriendelijke actie op het Stationsplein. De aanwezige boeren deelden zakendoeken en flyers uit, en gingen met passanten in gesprek.

“Ik krijg wisselende reacties, maar de meeste mensen zijn positief”, zei een 22-jarige demonstrant die uit een boerengezin komt en niet met haar naam in de krant wil. “De drastische maatregelen van het kabinet veroorzaken veel onzekerheid. We doen ons best en houden ons aan de regels. Als wij de helft van ons vee weg zouden moeten doen is dat geen drama, maar vertel ons wel hoe we dat moeten aanpakken.”

In totaal werden zaterdag 2.300 rode zakdoeken uitgedeeld in Utrecht. “Draag hem met trots”, zei een andere demonstrant tegen een voorbijganger die het symbool van haar aannam.