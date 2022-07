Boeren op Stadskantoor in gesprek met Utrechtse burgemeester Dijksma: ‘We zijn ten einde raad’

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma ging dinsdag in gesprek met zo’n twintig boeren die met trekkers naar het Stadskantoor waren gekomen. De groep boeren gaf aan ‘ten einde raad’ te zijn vanwege de stikstofplannen van het kabinet en de hoopte dat Dijksma iets kon doen in Den Haag. “U staat dichter bij de politiek dan wij.”

Het kabinet heeft vorige maand bepaald dat de uitstoot van stikstof rond natuurgebieden flink omlaag moet. Dit heeft gevolgen voor veel boerenbedrijven die rond deze gebieden liggen. Veel agrariërs zien door deze plannen de toekomst met lede ogen aan en zijn daarom gaan protesteren, waaronder in Utrecht.

Zo stond er dinsdagochtend een aantal boeren met hun tractor bij het distributiecentrum van de online-supermarkt Picnic. In eerste instantie blokkeerden zij de toegang, maar na een gesprek met de politie besloten zij hun landbouwvoertuig aan de kant te zetten. Het lijkt erop dat een deel van deze demonstranten daarna met de tractor naar het Stadskantoor is gekomen.

Gesprek

Binnen gingen de boeren, grotendeels melkveehouders uit de regio, het gesprek aan met de burgemeester. Eén van de boeren zei ‘dankbaar’ te zijn dat Dijksma op hun verzoek inging. “Wij doen dit niet voor de lol, we zitten liever thuis bij onze dieren. We zijn hier onder andere heen gekomen om te vragen of wij terug mogen gaan naar het distributiecentrum.”

Dijksma gaf daarna aan dat een blokkade niet onder het demonstratierecht valt. “Demonstreren mag, blokkeren mag niet. Als je demonstreert, doe het dan op een manier waarop het distributiecentrum wel in bedrijf blijft. Zorg ervoor dat je gezien wordt, door bijvoorbeeld in een rij te gaan staan, maar zorg er ook voor dat het verkeer geen hinder ondervindt. Dan komen wij namelijk in actie.”

Ze lachen ons uit

Dat de boeren ten einde raad zijn bleek meerdere keren uit het gesprek. “We bereiken er op die manier niks mee, ze lachen ons uit”, zei één van de aanwezigen in een reactie op de burgemeester. Anderen gaven aan dat ze vonden dat de publieksvriendelijke acties niet door de media werden opgepikt, waardoor ze geen bereik zouden hebben.

De burgemeester zei vervolgens dat de boeren ‘zich niet kleiner moeten maken dan ze zijn’. “Dat helpt de strijd niet. […] Maak lawaai, schreeuw het van de daken, maar blijf het verstandig doen. Als je een verkeerde afslag neemt kun je niet meer terug. Jullie moeten op een goede manier sympathie wekken.”

Zorgen

Op het eind werd door één van de boeren gezegd dat de gemeente nog meer van hen gaat horen de komende week. De burgemeester sprak daarop haar zorg uit; “Ik hoop dat we niet op een verkeerde manier tegenover elkaar komen te staan.”

Het gesprek tussen beide partijen verliep gemoedelijk. Aan het eind werden er gegevens uitgewisseld zodat medewerkers van de gemeente in de toekomst mogelijk mee kunnen denken over eventuele acties en ook zodat de boeren een kort lijntje met de gemeente hebben.