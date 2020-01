Bomen gekapt vanwege de vondst van roetschorsziekte

Tijdens een inspectie in Utrecht zijn er bij meerdere bomen roetschorsziekte gevonden. De ziekte is niet te bestrijden en is in beperkte mate ook schadelijk voor mensen. De bomen worden, nadat de ziekte is gevonden, ingepakt met plastic. Vrijdag werden de eerste bomen verwijderd.



De eerste bomen met kenmerken van roetschorsziekte werden half januari aan de Orinocodreef en Rooseveltlaan gevonden. De stammen zijn toen uit voorzorg met plastic ingepakt. Deze bomen werden vrijdag verwijderd.

Bij een tweede inspectie zijn nog 9 bomen gevonden die aangetast zijn. Ook de stammen van deze bomen zijn ingepakt met plastic.

Het inpakken met plastic gebeurt onder meer omdat de ziekte in beperkte mate schadelijk is voor mensen. De sporen kunnen longen binnendringen met als gevolg een verhoogd risico op ontsteking van longblaasjes.

Dit risico geldt echter vooral voor boomverzorgers die vaak met dood hout van besmette bomen in aanraking komen. De GGD regio Utrecht beoordeelt de gezondheidsrisico’s voor omwonenden als heel beperkt.

In Utrecht staan zo’n 160.000 bomen. De roetschorsziekte is nu geen hele grote bedreiging, maar het kan voorkomen dat een bomenziekte dat wel is. De essentaksterfte bedreigt bijvoorbeeld op dit moment ongeveer 24.000 essen van de gemeente Utrecht.