Bomen weer op de juiste plek aan de Utrechtse singel

Het water stroomt over een paar maanden weer helemaal rond de historische binnenstad van Utrecht, maar voordat er weer gevaren kan worden over de singel moeten eerst alle bomen verplant worden.

Het is op 12 september weer mogelijk om een rondje singel te varen in Utrecht. Deze week wordt er hard gewerkt om de laatste bomen weer op hun plek te krijgen. Door de komst van het water moeten enkele bomen wijken, maar de bomen moesten wel zo veel mogelijk behouden blijven.

In totaal konden 24 bomen gered worden waarvan één moseik en de rest platanen. De meeste bomen waren direct verplantbaar. Na een goede snoeibeurt hebben ze vorig jaar februari en oktober hun nieuwe plek aan de Catherijnesingel gekregen.

22.000 kilo boom

Zes platanen konden door de werkzaamheden niet direct verplant worden en zijn door de boomspecialisten van Copijn tijdelijk in de grond gestopt nabij hotel Karel V. Vandaag werden ook deze bomen naar hun nieuwe plek gebracht.

Het Utrechtse Copijn heeft zelf een machine gemaakt waarmee de bomen verplaatst kunnen worden. Het is een van de grootste boomverplantmachine’s in Europa en kan bomen verplaatsen die 22.000 kilo wegen. Het bedrijf laat weten: “De singel is er klaar voor om verdere stappen te nemen naar een mooie groene levendige stadsgracht.”