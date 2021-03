Bomenbeleid gemeente Utrecht is toe aan vernieuwing

Er zit een aantal haken en ogen aan het bomenbeleid van de gemeente Utrecht. Er is onlangs een evaluatie geweest en daaruit bleek onder andere dat de bouwopgave soms schuurt met de wens om bomen te behouden én ook dat de herplantplicht niet altijd uitpakt zoals het bedoeld is.

In 2009 is het gemeentelijk bomenbeleid vastgesteld. Er zijn in de tussentijd weliswaar enkele aanpassingen gedaan, maar het beleid past volgens de gemeente niet meer helemaal binnen de huidige ambities.

Klimaat

Zo zou de meerwaarde van bomen bij klimaatverandering en gezond stedelijk leven ontbreken in het bomenbeleid. “In 2017 is het groenstructuurplan geactualiseerd ten aanzien van klimaat en gezondheid. In het bomenbeleid is dit nog niet zo specifiek uitgevoerd”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

De gemeente wil bomen nog beter inzetten voor het koelen van de stad. De bodem moet als spons gaan werken en de bomen moeten bij het grondwater kunnen komen. “We zien hier een dubbele winst en dat is voor biodiversiteit van belang: meer koelen en meer grotere bomen.”

Bouwen

Daarnaast is er in Utrecht een tekort aan woningen. Deze bouwopgave lijkt volgens de gemeente soms te schuren met de wens om iedere boom te beschermen. Het is volgens de gemeente niet te voorkomen dat het kappen van bomen soms moet gebeuren op plekken waar verdichting gewenst is.

De gemeente is er tijdens de evaluatie achtergekomen dat bomen niet altijd aan het begin van een bouwproject zijn meegenomen in de belangenafweging. “Door een faseverschil in de voorbereidingstijd van de bouwvergunning en de voorbereidingstijd in het verplanten van een boom, is vaker dan wenselijk de uitkomst dat verplanten niet meer kan en een kapvergunning wordt aangevraagd.”

Herplantplicht

Daarnaast zou de herplantplicht een extra argument kunnen zijn om een boom toch te kappen. “De boom wordt immers toch gecompenseerd.” Maar deze herplant staat niet altijd in verhouding tot de gekapte boom, want er zijn geen criteria voor.

Zo kan het dus voorkomen dat een volwassen boom wordt gecompenseerd door een jongere boom. “We hebben de ambitie om meer naar waarde te compenseren.”

Struiken

Tot slot is het zo dat een boom die gekapt moet worden in het uiterste geval door zogenoemd ‘alternatief groen’ gecompenseerd kan worden. “Er zijn hiervoor geen kaders/criteria opgesteld, waardoor het in de praktijk te weinig wordt gebruikt.”

Daarnaast is dit alternatieve groen, waar bijvoorbeeld struiken onder vallen, niet beschermd. Dit zou kunnen betekenen dat een boom wordt gecompenseerd door een struik, die vervolgens zonder al te veel problemen ook weer weggehaald kan worden.

De gemeente werkt momenteel aan voorstellen om de bovengenoemde knelpunten van het bomenbeleid aan te pakken. In het derde kwartaal van dit jaar worden deze voorgelegd aan de raad.