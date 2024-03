Bomenkap Europalaan voor herinrichting kan doorgaan; gemeente Utrecht krijgt gelijk van rechter

De bomenkap aan de Europalaan in Utrecht kan beginnen. De Raad van State heeft de gemeente Utrecht gelijk gegeven in een rechtszaak tegen de Utrechtse Bomenstichting. Meer dan honderd bomen moeten het veld ruimen om plaats te maken voor de herinrichting.

De uitspraak komt voor de gemeente op een goed moment, als de bomen niet gekapt mochten worden had dit flinke vertraging kunnen oplevering voor de herinrichting. Maandag begint dan ook meteen de kap van 112 bomen.

De gemeente Utrecht wil de Europalaan graag opnieuw inrichten, dat zou onder meer nodig zijn omdat er duizenden extra woningen bijkomen in de Merwedekanaalzone. Al die nieuwe bewoners moeten ook gemakkelijk bij hun huizen kunnen komen. Daarbij blijft de Europalaan een belangrijke verbindingsweg.

Het geschil

Er stonden echter in totaal 125 bomen in de weg, 112 moeten er gekapt worden en 13 verplaatst. Als de 13 bomen niet goed verplant zouden kunnen worden zouden ze alsnog gekapt moeten worden. Wel komen er in totaal 143 bomen terug.

De Utrechtse Bomenstichting stapte naar de rechter, omdat die het niet eens is met de kap van de bomen. Tijdens een eerste rechtszaak kreeg de stichting grotendeels gelijk, en werd de kapvergunning voor een groot deel van tafel geveegd. Dat gebeurde met name omdat 46 van de 112 bomen meer dan 50 jaar oud zijn, de gemeente had extra goed moeten uitleggen waarom deze oude bomen gekapt moeten worden. Dat was niet goed gegaan, oordeelde de rechter.

Er kwam een nieuw besluit en een hoger beroep, nu trok de gemeente Utrecht aan het langste eind. De 112 bomen mogen allemaal gekapt worden. Er was ook een kleine winst voor de Utrechtse Bomenstichting. De bomen die op de nominatie voor verplanting stonden, mogen niet zomaar gekapt worden. Als de gemeente dat toch wil moet dat eerst nog beter uitgelegd worden. Dat is ondertussen overigens al gebeurd. Nu blijkt dat 10 bomen verplant kunnen worden, en drie bomen zijn uit de vergunning gehaald omdat de kap pas later aan de orde is.