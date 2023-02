Bomenkap Ivoordreef in Overvecht kan doorgaan; Raad van State verwerpt bezwaren

De kap van 67 bomen in de omgeving van de Ivoordreef vanwege de bouw van 307 woningen aan de Einsteindreef kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State op 15 februari uitgesproken. De Utrechtse Bomenstichting is het niet eens met de plannen en stapte naar de Raad van State, maar de rechter laat weten dat de kap dus door kan gaan.

Aan de Ivoordreef ligt nu een braakliggend terrein. Eerst stond hier nog een verouderde flat van tien verdiepingen, maar de 174 sociale huurwoningen zijn inmiddels gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Het plan is om er 159 sociale huurwoningen, 74 middenhuur-appartementen en 74 koopwoningen voor terug te plaatsen.

Om de 307 huizen te kunnen bouwen, moeten er een hoop bomen gekapt worden. De woningen komen namelijk dichter op de Einsteindreef te staan en daar staat een groenstrook met bomen. Zo’n zestig bomen zijn eerder al gekapt, maar vorig jaar stemde de Utrechtse gemeenteraad in met het bestemmingsplan waarin staat dat er nog eens 67 bomen omgehakt moeten worden. Dit om het terrein bouwrijp te maken en nieuwbouw te realiseren.

Bezwaren

De Utrechtse Bomenstichting kwam in verzet en stapte naar de rechter. Volgens de stichting wordt met de bomenkap langs de Einstreindreef ernstig inbreuk gemaakt op de hoofdbomenstructuur van de stad. Ook stellen zij dat het verdwijnen van deze gezonde bomen, onvoldoende wordt gecompenseerd door het herplanten van 67 bomen aan de Ivoordreef. Daarbij voert de Utrechtse Bomenstichting aan dat er nu al onvoldoende ruimte is om te voldoen aan de één-op-één herplantplicht en daarom niet makkelijk zal zijn om elders in de stad plek te vinden om voldoende bomen te herplanten. Al helemaal niet aangezien er een doelstelling ligt om 60.000 extra bomen te planten in de stad.

Overwegingen

De Raad van State oordeelde dat de bezwaren van de Utrechtse Bomenstichting ongegrond zijn. Vanwege het vastgestelde bestemmingsplan en de afspraak dat er in totaal 144 bomen herplant worden aan de Ivoordreef en in het gebied Taagdreef/Amazonekwartier, mag van de voorzieningsrechter de bomenkap doorgaan. Ook weegt volgens de rechter het belang bij het bouwen van betaalbare, nieuwe woningen in de stad, zwaarder.

Ontwikkelaar ERA Contour is van plan om op 20 februari 2023, voor de aanvang van het broedseizoen, te beginnen met het kappen van de bomen. Ook willen ze dan het terrein bouwrijp maken. In oktober of november start ERA Contour met het bouwen van de 307 woningen. Voor 24 juni 2025 moeten de huizen opgeleverd worden.