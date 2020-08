Boodschappen doen tussen de bijen: een bezoek aan een bijzonder voedselbos bij Utrecht

In een paar jaar tijd heeft bioloog Jan Degenaar samen met zijn collega Maarten Schrama een super-ecosysteem ontwikkeld in het kleine dorpje Haarzuilens in de gemeente Utrecht. Planten uit alle hoeken van de wereld groeien in zijn voedselbos, die vanaf dit jaar veel gewassen produceert. Bewoners uit de buurt kunnen, eigenlijk net zoals in de supermarkt, langskomen om hun favoriete groenten, fruit en specerijen te plukken. En aan wilde dieren en indrukwekkende actie is ook geen gebrek.

Tekst, audio en fotografie: Peterson Tijhuis

De enthousiaste bioloog staat dit jaar ‘eindelijk’ in de zwarte cijfers. Hij hoopt vanaf nu echt geld te kunnen verdienen aan zij voedselbos. Daarom heeft hij een plukabonnement- systeem bedacht waarmee individuele plukkers een vast bedrag betalen om te mogen oogsten. Voor lokale horeca, zoals Landhuis in de Stad in Oog in Al, is er al een bestaande betaalregeling.

Blauw woonwagentje

Als hij niet door de struiken van zijn voedselbos loopt, werkt Degenaar voor de woon-werkgemeenschap Emmaus Haarzuilens. Daar slaapt hij in een klein blauw woonwagentje en helpt hij iedere dag met het draaien van een winkel waar tweedehands spullen uit heel Utrecht worden verkocht.

Door de verkoop van deze goederen is de gemeenschap, die onder andere onderdak biedt aan mensen met een verleden, helemaal financieel onafhankelijk. Iedere woensdag en zaterdag staan er een hoop mensen, als een kudde met 1,5 meter afstand, te wachten buiten de winkel. Klokslag 13.00 uur sprinten ze met zijn allen richting hun favoriete afdeling, op zoek naar onbekende schatten.

Van Parijs naar Haarzuilens

Degenaar werkte ooit als universitair onderzoeker in het mooie Parijs, maar vertrok toch uiteindelijk richting Haarzuilens. “Ik had een heel klein tuintje in Parijs, daarom wilde ik de stad uit, op zoek naar een grotere tuin. Toen ben ik samen met Maarten gaan zoeken naar een groot stuk land. Toevallig was hier in 2015 een gebied beschikbaar gesteld door Natuurmonumenten.”

Nu, een aantal jaren later, vertelt de bioloog dat er in de voedselbos zo veel groenten, fruit en specerijen groeien dat hij het samen met de buurtbewoners van het dorpje niet op krijgt. Daarom heeft hij een aantal jaar geleden meerdere Utrechtse horeca-bedrijven benaderd om bij hem te komen plukken. Anna Strumphler van het ontmoetingspunt en restaurant Landhuis in de Stad komt iedere donderdag samen met haar collega even langs. Deze week stappen ze door de voedselbos en zijn ze samen op zoek naar..?