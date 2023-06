Boom breekt af langs singel in Utrecht; tientallen meters hekwerk Hotel Karel V kapot

Een flinke boom langs de singel in Utrecht is donderdag afgebroken en kwam bovenop het hekwerk van Grand Hotel Karel V terecht. Over een lengte van enkele tientallen meters zijn het hek en de gedeeltes met gemetselde stenen kapot. Er raakte niemand gewond.

De boom lijkt niet omgevallen te zijn, maar afgebroken op een paar meter hoogte. Een groot gedeelte van de rommel is vrijdagochtend al opgeruimd. Er is een tijdelijk hekwerk geplaatst en het afgebroken gedeelte van de boom is grotendeels al weg.