Boom geplant in Zocherpark: ‘Iep voor de herstelde singel’

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk plantte vrijdagochtend een nieuwe boom langs de singel. De kurkiep is een cadeau aan de stad van de Open Tuinendag om aandacht te vragen voor groen in de binnenstad.

Vast onderdeel van de Open Tuinendag Utrecht is de verwezenlijking van een ‘groen doel’ in de Utrechtse binnenstad. De afgelopen jaren is op verschillende plaatsen in het openbare groen een boom geplaatst. Vorig jaar moesten alle festiviteiten wegens corona worden afgelast, maar is de boom – een Spaanse Aak in het Griftpark – wel de grond ingegaan.

Verantwoordelijk wethouder voor groenprojecten Lot van Hooijdonk nam de schop ter hand het karwei te klaren. Zij werd bijgestaan door Arie van Rijssen, bedrijfsleider van Eijkelboom Utrecht, die de boom heeft geschonken.

De kurkiep ‘Ulmus minor Suberosa’ is een bewuste keuze, omdat het een opgaande boom is die past in het ontwerp voor deze plek. De boom is afkomstig uit de eigen kwekerij van de Eijkelboom op landgoed Anderstein in Maarn.

Op zaterdag 26 juni vindt de tiende Open Tuinendag plaats. Een kleine vijftig particuliere tuinen en hoven in de Utrechtse binnenstad, waarvan de meeste niet openbaar toegankelijk zijn, openen dan hun poorten voor het publiek. De verwachting is dat de Open Tuinendag dit jaar door kan gaan.