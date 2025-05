Boom langs Oudegracht in Utrecht moet weg: gevaar op vallende takken of omvallen

Een es langs de Oudegracht in Utrecht moet worden gekapt omdat de boom is besmet met essentaksterfte. De gemeente zegt dat dit exemplaar zó ziek is dat de boom zou kunnen omvallen.

In Utrecht staan zo’n 24.000 essen en tijdens de laatste inspectie is gebleken dat ruim 1.000 exemplaren besmet zijn met essentaksterfte. Deze bomen moeten nog dit jaar gekapt worden.

De es met boomnummer ‘1943074’, die langs de Oudegracht tussen de Smeebrug en Weesbrug staat, moet binnenkort het veld ruimen. “Deze es is zo ziek dat takken kunnen breken of de boom zelfs kan omvallen. […] Omdat het om een besmettelijke ziekte gaat, hebben we geen kapvergunning nodig”, schrijft de gemeente Utrecht in een brief aan omwonenden.

Uiteindelijk moet op deze plek ter hoogte van huisnummer 265 een nieuwe boom worden teruggeplant. “Dat doen we in het plantseizoen voor bomen, dat loopt van november tot maart. Vaak duurt het dus een paar maanden voordat er een nieuwe boom staat.”

Schimmelziekte

Essentaksterfte is een ongeneeslijke schimmelziekte, die in heel Europa voorkomt. De 23.000 gezonde essen in Utrecht worden daar ook door bedreigd. “Bij een boom met essentaksterfte sterven eerst de bladeren af, daarna gaan de takken dood en uiteindelijk kan de hele boom doodgaan. Er is geen middel om de essen hiertegen te beschermen.”