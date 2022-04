Boom opgetuigd met fietsen op het Lucasbolwerk in Utrecht

Mogelijk dachten een paar jolige voorbijgangers dat het Kerstmis was in plaats van Pasen, toen ze besloten deze boom op het Lucasbolwerk in Utrecht op te tuigen met fietsen. Voor de eigenaren van de rijwielen en sommige omwonenden was deze ludieke actie echter minder grappig.

Zoals te zien is op de foto is tegen een boom op het Lucasbolwerk een stapel gemaakt van een aantal fietsen. Op het Twitteraccount van ‘Nobelstraat Utrecht’, dat wordt beheerd door bewoners van de Nobelstraat en het omliggende gebied, is te lezen dat zij niet konden lachen om deze grap.

“Als je denkt dat het niet gekker kan worden. Naast onze nachtrust wordt ook onze woonomgeving gesloopt.” Mogelijk is de stapel fietsen het werk van personen die een glaasje te veel op hadden.

