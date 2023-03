Boomstronken maken plaats voor nieuwe bomen op Vredenburgplein in Utrecht

Er zijn van die bomen die in Utrecht zelfs op de agenda van de gemeenteraad staan, dat waren ook de twee platanen op het Vredenburgplein. De bomen moesten in 2021 met spoed gekapt worden en sindsdien stonden alleen de stronken er nog.

De boomstronken zijn maandag verwijderd en maken daarmee plaats voor twee nieuwe bomen die ergens de komende dagen geplant moeten worden. De twee platanen, waarvan er een geplant is in 1930 en de ander in 1970, moesten in 2021 gekapt worden omdat ze aan het afsterven waren.

Er werd toegezegd dat er nieuwe bomen voor in de plaats zouden komen maar die lieten even op zich wachten. De gemeente Utrecht liet onderzoek doen naar de grond, de mozaïekvloer op het Vredenburgplein die bestaat uit duizenden granieten stenen heeft namelijk invloed op de waterhuishouding aldaar. Meerdere politieke partijen vroegen het college van B&W eerder al wanneer er nieuwe bomen zouden komen. Dat moet dus ergens de komende dagen gebeuren.