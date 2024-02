Boon’s in Utrecht betrapt elke dag wel een winkeldief sinds invoering van AI-camerasysteem

Iedere dag wordt bij supermarkt Boon’s aan de Ganzenmarkt in Utrecht ten minste één persoon betrapt die mogelijk iets probeert te stelen. Dat is althans zo sinds eigenaar Nawin Harpal in oktober vorig jaar een slim camerasysteem liet installeren dat gebruikmaakt van Artificiële Intelligentie (AI). “Als iemand door de winkel loopt en bijvoorbeeld een fles wijn in de tas stopt in plaats van in het mandje, komt op de telefoon van de leidinggevende een melding binnen”, vertelt Harpal. “Het systeem is nagenoeg waterdicht.”

Boon’s Markt heeft een automatisch bestelsysteem. Dit betekent dat producten automatisch opnieuw bij de leverancier worden besteld wanneer de voorraad in de winkel bijna op is. Hiervoor moeten deze producten wel langs de kassa gaan, want anders weet het systeem niet dat er bijvoorbeeld weer een shampoofles is verkocht. “Dit systeem is natuurlijk niet helemaal waterdicht. Het kan namelijk zijn dat iets kapot valt in de winkel of dat een product toch niet wordt afgeschreven. Desondanks merkte ik dat er vaker lege schappen waren en dat de aantallen niet klopten. Dit kon alleen maar het gevolg zijn van diefstal.”

Slimme camera’s

Ongeveer een jaar geleden werd Harpal benaderd door een bedrijf dat slimme camerasystemen levert, met de vraag of hij mee wilde doen aan een proef. “Ik heb lang getwijfeld, maar vanwege die lege schappen ben ik in oktober vorig jaar overstag gegaan.” Sinds dat moment ziet het systeem of de klanten van Boon’s de producten in het mandje of karretje stoppen, of dat ze in een zak of tas verdwijnen. In het laatste geval krijgt de leidinggevende een melding. “Er is dan nog geen sprake van diefstal, want de klant kan het product nog steeds afrekenen”, zegt Harpal.

“Wanneer de melding over de verdachte situatie bij ons binnenkomt benaderen we niet direct de klant, maar gaan we bij de kassa staan. In sommige gevallen rekent de klant het product namelijk gewoon af. In andere gevallen zien ze ons, ruiken ze onraad en besluiten ze ook om het product af te rekenen. In de derde situatie wordt er niet betaald voor het product. In dit geval, wanneer er dus sprake is van diefstal, confronteren wij de persoon met de beelden. In negen van de tien gevallen doen wij aangifte, maar dat is afhankelijk van het moment. Een aangifte kost namelijk al snel zo’n twee uur. In alle gevallen krijgt de dief een winkelverbod voor minimaal een jaar.” Supermarktbezoekers worden bij de ingang gewezen op het systeem. Volgens Harpal is hun privacy goed beschermd.

Koffie

Harpal vertelt dat het systeem nagenoeg waterdicht is. Producten die veel worden gestolen zijn met name koffie, maar ook cosmetica, vlees en vis. “Voorheen was het koffieschap weleens leeg en dat komt nu nauwelijks meer voor. Het kan wel zo zijn dat het bewakingssysteem vastloopt en dan krijgen we helemaal geen melding, dus ook geen loze meldingen. Op zo’n moment moet de leverancier het systeem resetten.”

Naast de bovengenoemde producten wordt ook alcohol relatief vaak gestolen, maar dit gebeurt meestal tussen 22.00 uur en middernacht. Op dat moment zijn Boon’s en de Albert Heijn aan de Potterstraat de enige twee supermarkten in de Utrechtse binnenstad die geopend zijn, maar om overlast te voorkomen is afgesproken dat zij in de laatste twee uur geen alcohol meer verkopen. Tot slot zegt Harpal dat er niet één profiel is te maken van dé winkeldief. “Het zijn iedere dag weer andere mensen die worden gedetecteerd door het systeem. Ook doelgroepen waarvan je dit niet verwacht.”