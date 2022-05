Boot aangemeerd in Utrecht met plek voor opvang 200 Oekraïense vluchtelingen

Aan de Keulsekade in Utrecht ter hoogte van het parkeerterrein van de Douwe Egberts-fabriek is afgelopen zondag een boot aangemeerd. Vanaf eind mei gaat de gemeente Utrecht daar 200 Oekraïense vluchtelingen opvangen. Het gaat met name om vrouwen, kinderen en ouderen.

Buurtbewoners werden hierover door de gemeente geïnformeerd in een wijkbericht. Komende weken zal de boot gereedgemaakt worden voor de komst van de vluchtelingen. De boot is bedoeld voor langdurige opvang, met privacy, goede sanitaire voorzieningen en dagbesteding voor de bewoners. De vluchtelingen kunnen een periode van maximaal een jaar op deze plek blijven, en moeten hier meer zelfstandig kunnen wonen dan in de tijdelijke opvangplekken. De gemeente streeft ernaar om zo snel mogelijk 800 langdurige opvangplekken beschikbaar te hebben.

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen worden nu opgevangen in Utrecht?

Intussen stromen de vluchtelingen Utrecht langzaam binnen. In de Jaarbeurs zijn inmiddels 2393 personen geregistreerd. Daar zijn ongeveer 370 veldbedden ingericht voor de eerste crisisopvang van maximaal 1 of 2 nachten. In Utrechtse hotels verblijven momenteel tijdelijk 140 mensen. Van daaruit worden de vluchtelingen verspreid over Utrecht en omliggende gemeenten, naar plekken waar ze langer kunnen verblijven. Momenteel zijn hiervan 739 mensen in Utrecht geplaatst, 1021 mensen in de regio en 466 buiten de regio. Via matching zijn 420 mensen ondergebracht bij gastgezinnen, 105 mensen verblijven in gemeentelijke locaties en ongeveer 215 mensen hebben zelf onderdak kunnen vinden.

Op dinsdag 10 mei organiseert de gemeente van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Deze bijeenkomst vindt plaats op de opvangboot langs de Keulsekade.