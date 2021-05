Boren naar 2,5 kilometer diepte om te kijken of de Utrechtse grond geschikt is voor aardwarmte

Om te kijken of de Utrechtse bodem geschikt is voor aardwarmte, gaan er proefboringen gedaan worden aan de oostkant van de stad. Vanuit een toren die 30 meter hoog is wordt naar een diepte van zo’n 2,5 kilometer geboord.

Utrecht is al langer bezig om de stad te verduurzamen. Dit wordt onder meer gedaan door over te stappen op groene energiebronnen. Eén van de duurzame manieren om bijvoorbeeld huizen te verwarmen is door gebruik te maken van aardwarmte.

Het SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) programma onderzoekt de Nederlandse ondergrond om de potentie voor aardwarmte in beeld te brengen. Dit gebeurt in gebieden waar nog maar weinig over bekend is, waaronder in Utrecht. Het gebied waar geboord gaat worden is enkele vierkante kilometers groot en ligt ten oosten van de gemeente Utrecht en in De Bilt én Zeist. De precieze locaties moeten nog bekend worden.

Verkenning

De komende maanden gaat SCAN samen met de verschillende gemeenten kijken waar geboord kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met veiligheid, water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden. Tijdens de verkenning worden onder andere de bewoners van het gebied op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Wanneer uiteindelijk een plek gevonden is waar een proefboring kan worden gedaan, wordt eerst een boortoren van zo’n 30 meter opgebouwd. Vanuit daar wordt naar een diepte van zo’n 2,5 kilometer geboord. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt alles weer afgebroken en het wordt terrein teruggebracht naar originele staat. Het boren zelf duurt enkele weken, maar de werkzaamheden eromheen duren van zes maanden tot een jaar.