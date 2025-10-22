Boswachters op campagne in Utrecht: ‘Geef de natuur een stem’

De boswachters van Natuurmonumenten willen dat de natuurbescherming een duidelijke plek krijgt op de politieke agenda. Ze organiseerden vandaag op het Vredenburgplein een actie om daar aandacht voor te vragen. “De politiek staat stil”, vinden ze. “Terwijl we plannen en dieren verliezen en ons water, lucht en bodem vervuild zijn.”

Op de overgang van het Vredenburgplein naar de Lange Elisabethstraat stond rond lunchtijd een donkergroen groepje. Het trekt aardig wat bekijks. “Boswachters komen niet zo vaak in de stad”, zegt een van hen. “In ieder geval niet in hun outfit.” In het midden van de groep staat een bak stokken met daaraan plaatjes van bomen, verrekijkers, vogels en de leus ‘geef stem aan de natuur’.

‘De boswachters op verkiezingscampagne’, noemen ze het. De boswachters spreken voorbijgangers aan. Wie wil, krijgt een stok in de hand geduwd en kan met de boswachter op de foto. Het resultaat wordt gelijk uitgeprint als een polaroid en meegegeven.

“Wij zien dagelijks dat het niet goed gaat met de natuur”, zegt boswachter Julia Boswinkel. “Denk aan grote bomen in de Kaapse bossen die eerder ziek worden en doodgaan vanwege droogte en te veel stikstof. Maar ook het water in de natuur in de provincie Utrecht staat er niet goed voor. Zo is er op veel plekken een slechte waterkwaliteit en een tekort aan water.”

Appèl

De boswachters spreken zich niet uit voor een specifieke politieke partij. In plaats daarvan hebben ze vier punten opgeschreven, het ‘Boswachters Appèl’. Ze hopen dat de partijen die na de verkiezingen gaan formeren, de punten meenemen in het coalitieakkoord.

Als eerste eisen ze dat de natuur in Nederland meer ruimte krijgt en dat het Natuurnetwerk, de verbinding van Natura 2000-gebieden, afgemaakt wordt. Als tweede moet Nederland van het stikstofslot af. Ook moet er voldoende schoon water zijn voor natuur en mens, en er moet een nieuw transitiefonds komen voor natuur, landbouw en visserij.

Natuurmonumenten heeft de punten aan alle deelnemende partijen voorgelegd en de reacties gepubliceerd op hun website.

