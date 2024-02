Botanische Tuinen in Utrecht krijgen geld om archief van zaadlijsten te digitaliseren: ‘Waardevolle bron van gegevens’

De Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht (UU) krijgen 37.000 euro om een deel van het archief van ‘zaadlijsten’ te digitaliseren. Tot nu toe werd deze documentatie van de verschillende planten die in de Botanische Tuinen groeien alleen analoog gearchiveerd, maar dat gaat nu dus veranderen.

De Botanische Tuinen hebben een archief van zaadlijsten, documenten die laten zien welke planten er door de jaren heen in de tuin aanwezig waren. Zaadlijsten worden over de hele wereld gebruikt voor de uitwisseling van zaden tussen botanische tuinen.

Het archief van de Utrechtse Botanische Tuinen gaat terug tot tenminste 1837 en bestaat uit meer dan 20.000 zaadlijsten van honderden botanische tuinen. Iedere tuin in het archief heeft ook weer honderden vermeldingen van verschillende planten.

Volgens de UU is het archief in Utrecht een waardevolle bron van gegevens. Het archief kan inzicht geven in hoe soorten zich verplaatsen tussen verschillende tuinen en uit die gegevens kan dan weer worden afgeleid welk effect historische gebeurtenissen en klimaatverandering hebben gehad op deze bewegingen.

Toegankelijk

De zaadlijsten geven dus heel veel informatie, maar het is volgens de UU nu lastig om patronen te ontdekken, omdat de gegevens alleen analoog beschikbaar zijn. De gedeeltelijke digitalisering van de lijsten moet dat makkelijker maken. “Hiermee worden de gegevens die in de lijsten zijn verborgen toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en het algemene publiek.” Het geld voor de digitalisering komt uit een potje van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).