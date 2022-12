Botsing tussen politiewagen en personenauto in Utrecht, Koningin Wilhelminalaan afgesloten

Een personenauto is op een politiewagen gebotst op het kruispunt van de Beneluxlaan en de Churchilllaan/Koningin Wilhelminalaan in Utrecht. Het ongeval gebeurde rond 12.45 uur. De Koningin Wilhelminalaan is tijdelijk afgesloten.