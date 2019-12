Boulderhal Sterk, Circus Diedom en Skatepark langer op huidige plek

Boulderhal Sterk, Circus Diedom en Skatepark Utrecht kunnen langer blijven op de huidige locatie. Door aanpassingen aan het gebouw kunnen de initiatieven nog minimaal drie jaar aan de Koningin Wilhelminalaan blijven. Het gebouw gaat op termijn gesloopt worden, maar de gemeente vindt de bedrijven zo waardevol dat ze toch graag meehelpt bij de verbouwing.

In 2004 kocht de gemeente het terrein van de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. Het gaat om een stuk bedrijventerrein tussen de Europalaan, Koningin Wilhelminalaan en de Kanaalweg. In afwachting van de nieuwbouwplannen zijn de gebouwen van het OPG-complex de afgelopen jaren tijdelijk verhuurd.

Waardevol Merwedekanaalzone

In een van de gebouwen zitten Boulderhal Sterk, Circus Diedom en Skatepark Utrecht. Dit pand gaat tegen de vlakte, maar wanneer precies is nog niet bekend. De gemeente vindt deze initiatieven waardevol voor de stad en voor de Merwedekanaalzone. Daarom ziet de overheid graag dat ze langer blijven.

Er moeten echter aanpassingen aan het gebouw gedaan worden, en de vraag rees of er nog wel geïnvesteerd moet worden in een pand dat tegen de vlakte gaat. De gemeente schrijft over het besluit om dit wel te doen: “In een integrale afweging is besloten om deze ingrepen toch te doen, zodat deze drie partijen minimaal drie jaar langer op de huidige locatie blijven wat de aantrekkingskracht en leefbaarheid van Merwede in de bouw en ontwikkelfase ten goede komt.”

Brandveiligheid

Het gaat om het aanbrengen van vluchtdeuren, het verbeteren van tussenwanden en een nieuwe brandmeldinstallatie. Tijdens de verbouwingen wordt ook gelijktijdig een naastgelegen gebouw gesloopt. De totale kosten van de verbouwing zijn ongeveer 130.000 euro.

Boulderhal Sterk kan zelf het grootste gedeelte betalen. Voor Circus Diedom en Skatepark Utrecht is het niet mogelijk om hun aandeel van de kosten volledig te dragen en wordt een deel bijgelegd door de gemeente.

De extra jaren bieden de partijen ook de tijd om goed te zoeken naar vervangende ruimte, met een voorkeur weer binnen de Merwedekanaalzone.