Boulderhal Sterk opent tweede locatie in Utrecht

Het boulderen is ongekend populair in Utrecht en daarom heeft Sterk een tweede hal geopend. Bij het boulderen in een hal wordt er geklommen over kunstmatige rotsen zonder het gebruik van veiligheidstouwen. De nieuwe vestiging zit aan de Schaverijstraat.

De sport is de laatste jaren door steeds meer bewoners opgepakt. In september 2013 opende de eerste boulderhal in Utrecht aan de Koningin Wilheminalaan, dit is ook een vestiging van Sterk. In 2017 opende Neoliet een klim- en bouldercentrum, niet veel later in de Energiehaven en in 2020 gingen de deuren open van Zuidhaven.

Daar komt nu dus de nieuwe locatie van Sterk bij. Vorige week konden klimmers voor het eerste alle routes proberen. De vestiging aan de Koningin Wilheminalaan gaat op termijn sluiten vanwege de ontwikkelingen in de nieuwe woonwijk Merwede. Volgens de initiatiefnemers is de sport zo populair dat er dan ook weer plek is voor een nieuwe vestiging ergens in de stad.