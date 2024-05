Bouw 165 sociale huurwoningen in Cartesius Utrecht gestart

De bouw van 165 sociale huurwoningen in de nieuwe stadswijk Cartesius is woensdag begonnen. Okinawa, de naam voor dit gebouw, is onderdeel van de tweede fase van Cartesius. In deze nieuwe stadswijk, rondom het CAB-gebouw, moeten uiteindelijk 2852 woningen komen.

De start van de bouw van 165 sociale huurwoningen in Cartesius Utrecht is woensdag begonnen. Okinawa, zoals het gebouw heet, is onderdeel van de tweede fase van Cartesius. De eerste fase bestond uit 322 woningen in de gebouwen ‘Solo’ en ‘Track’. De komende jaren worden in fase 2 tot en met 6 nog eens 2.530 woningen gebouwd. Verder komen er twee parken, een basisschool, sporthal, supermarkt, horeca en verschillende culturele en sportvoorzieningen.

In Okinawa komt een Gemengd Wonen concept. Dit is een woonvorm waarbij bewoners met en zonder woonbegeleiding er bewust voor kiezen om georganiseerd samen te wonen. De bewoners die begeleiding nodig hebben krijgen dat van De Tussenvoorziening, om zo weer mee te doen aan de maatschappij.

Okinawa is een verwijzing naar een van de Blue Zones. Dit zijn plaatsen op de wereld waar mensen langer gezond en gelukkig leven. Dat heeft als inspiratie gediend voor Cartesius Utrecht. Verschillende organisaties hebben dan ook de ambitie om van Cartesius de gezondste wijk van Utrecht te maken.

In de nieuwe stadswijk moeten 2852 nieuwe woningen komen. De eerste bewoners van de stadswijk zijn al in hun huizen getrokken. Het project is naar verwachting klaar in 2028.